Тбилиси, 25 июня, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Вице-премьер Грузии министр экономики Леван Давиташвили принял прибывшего в Тбилиси министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петера Сийярто. Об этом 25 июня сообщает пресс-служба минэкономики Грузии.

Правительство Венгрии Петер Сийярто

«Представители правительств двух стран подробно обсудили растущую динамику торгово-экономических связей между Грузией и Венгрией и потенциал развития еще более тесных отношений между странами», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Венгрии считают Грузию важным партнёром и приветствуется импорт грузинской продукции. Сийярто заявил, что Будапешт активно поддерживает углубление партнерства грузинских и венгерских компаний, а венгерская сторона готова финансировать совместные проекты.

Напомним, Венгрия и Грузия в последние годы налаживают сотрудничество в разных сферах. Между странами курсируют самолёты венгерской бюджетной авиакомпании WizzAir, венгерский банк Exim Bank выделил кредитную линию $140 млн для поддержки выхода компаний на грузинский рынок. Также страны сотрудничают в образовательной сфере.