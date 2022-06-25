Лос-Анджелес, США, , 12:51 — REGNUM Актёр Гейтен Матараццо рассказал о своих предположениях относительно будущего развития сюжета в сериале «Очень странные дела». Об этом 25 июня пишет Entertainment News.

Гейтен Матараццо (Дастин Хендерсон) Цитата из т/с «Очень странные дела»

Матараццо признался, что ему было бы интересно узнать чуть больше о предыстории доктора Оуэнса (Пол Райзер). «Я бы очень хотел, чтобы в персонаже доктора Оуэнса они углубились в историю. Я думаю, что это действительно крутая вещь», — считает артист.

Актёр также ответил на вопрос, воссоединится ли его персонаж Дастин с возлюбленной по имени Сьюзи (Габриэлла Пиццоло). «Мы можем только надеяться… Но я не думаю, что её родителям он слишком понравится», — шутит Матараццо.

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