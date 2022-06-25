Москва, , 12:14 — REGNUM Церемония прощания с ранее скончавшимся российским певцом камерунского происхождения Пьером Нарциссом, намеченная на 25 июня, переносится на среду, 29 июня. Об этом 25 июня сообщила бывшая супруга артиста Валерия Калачева.

Пьер Нарцисс Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Как отметила экс-супруга Нарцисса, слова которой приводит РИА Новости, с похоронами артиста возникла острая форс-мажорная ситуация и потому она просит всех наших друзей и поклонников певца, а также неравнодушных к его творчеству «развернуться прямо сейчас».

«Острый форс-мажор. Это (прощание) переносится на среду. На том же месте, с 12 до 15. Мы сейчас урегулируем вопросы внутренние между странами, семьями», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня стало известно, что российский певец камерунского происхождения Пьер Нарцисс ушёл из жизни в возрасте 45 лет.