Тбилиси, , 11:30 — REGNUM Заявления о том, что Грузия, не получив статус кандидата на вхождение в Евросоюз, что-то потеряла, основаны на «лжи», распространяемой оппозицией. Об этом на брифинге заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

Ираклий Кобахидзе Gd.ge

Он отметил, что Евросовет предоставил Грузии «европейскую перспективу», что является очередным достижением «Мечты» наряду с соглашением об ассоциации и договором о свободной торговле и визовой либерализации.

«Как кандидаты, так и потенциальные кандидаты и ассоциированные страны получают от ЕС материально-финансовую помощь по идентичному принципу и в идентичном объеме», — сказал Кобахидзе.

По его словам, оппозиция возмущена текущим положением дел, так как якобы традиционно радуется поражениям страны и скорбит, когда есть успехи.

Стоит отметить, ранее Кобахидзе заявлял, что в случае отказа предоставить Грузии статус кандидата в ЕС, будет это считать несправедливым. Он также утверждал, что этот статус ни к чему не обязывает Брюссель, а потому с его получением не должно быть проблем.

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