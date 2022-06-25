Москва, , 11:11 — REGNUM На проезжую часть на Симферопольском шоссе в Москве обрушился строящийся автомобильный мост. Об этом 25 июня сообщил телеграм-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

Мост Цитата из м/ф «Волшебное кольцо». реж Леонид Носырев. 1979. СССР

На выложенных в интернет фотографиях запечатлено, что строящаяся конструкция разломилась пополам и рухнула на дорогу.

Также указывается, что в настоящее время последствия произошедшего устраняются. Данных о пострадавших пока не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июня по меньшей мере три человека получили ранения различной степени тяжести в результате обрушения автомобильного моста в уезде Нямц на северо-востоке Румынии.