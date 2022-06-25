София, , 11:09 — REGNUM На крупнейшей болгарской региональной базе ВВС «Граф-Игнатиево» (Южная Болгария) стартовал ежегодный «военно-воздушный праздник». Об этом 25 июня сообщает БНР.

Согласно официальной информации, указанное мероприятие посвящено 110-й годовщине с момента создания боевой авиации Болгарии и 85-летию передачи соответствующих знамен местным авиаподразделениям. Почетными гостями торжеств являются болгарский президент Румен Радев и министр обороны страны Драгомир Заков.

Ранее власти Болгарии объявили о намерении «продемонстрировать в ходе авиашоу готовность болгарских ВВС к защите границ Североатлантического альянса».