Москва, , 10:59 — REGNUM Финансовый или имиджевый ущерб получили более трети российских компаний, подвергшихся кибератакам в 2021 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные исследования, проведённого для сотового оператора «Мегафон».

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Тем или иным атакам в сфере информационной безопасности в прошлом году подверглось подавляющее большинство российских компаний. Имиджевый или финансовый ущерб получили 38% атакованных организаций.

Исследование показало, что наиболее уязвимыми к кибератакам остаются компании в сфере малого и среднего бизнеса. У шести из десяти таких компаний нет штатного специалиста по информационной безопасности.

В восьми из десяти опрошенных в ходе исследования компаний признали, что бизнес не уделяет достаточного внимания угрозам в сфере кибербезопасности. При этом более 91% опрошенных отметили рост уязвимости в связи с расширением практики удалённой работы.

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