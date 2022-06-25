Бухарест, , 10:38 — REGNUM Власти одного из крупнейших регионов Румынии — Западной Молдавии на северо-востоке страны объявили о введении режима чрезвычайной ситуации из-за нашествия пчел. Об этом 25 июня сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Пчела Pixabay.com

Согласно официальной информации, утром 25 июня на международной трассе DN2 в аварию попал грузовик, перевозивший более 60 пчелиных ульев. В итоге на свободе оказались тысяч насекомых. Как утверждают эксперты, наибольшая угроза пчелиных атак прогнозируется в районе населенного пункта Ханул-Анкуцей в уезде Нямц.

На данный момент сообщается о нескольких местных жителях, серьезно пострадавших от пчелиных укусов.