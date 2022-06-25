Москва, 25 июня, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Право на увеличение фиксированной выплату к страховой пенсии имеют жители России, который достигли 80-летнего возраста. Об этом 25 июня рассказали в отделении Пенсионного фонда России (ПФР) по Москве и Московской области агентству «Прайм».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пенсия

«На сегодняшний день фиксированная выплата составляет 7220,74 рубля — именно на такую сумму будет увеличен размер страховой пенсии по старости», — отметил представитель ПФР.

Также указывается, что такое увеличение будет проведено через месяц после достижения пенсионером 80 лет. При этом отмечается, что на него не смогут претендовать инвалиды первой группы и получающие социальные выплаты в связи с потерей кормильца.

Помимо того, отмечается, что пенсионеры по достижении 80-летнего возраста имеют право на оформление компенсации по уходу за собой, за исключением лиц, которые получают пособие по безработице. Заявление на получение такой выплаты можно оформить на сайте ПФР, на портале «Госуслуги» и в клиентской службе ПФР.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов заявил, что параметры индексации пенсий, предложенные Минтрудом в проекте бюджета ПФР, обрекают миллионы пожилых граждан на тотальную бедность.