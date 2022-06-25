Томск, , 10:24 — REGNUM Региональные отделения трёх партий провели конференции по выдвижению кандидатов на выборы губернатора Томской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной избирательной комиссии.

Законодательная дума Томской области Bogdanov-62

Так, кандидатом от «Единой России» стал действующий врио главы региона 56-летнего Владимир Мазур. КПРФ выдвинули кандидатуру Андрея Петрова 1985 года рождения, а партия «Справедливая Россия — Патриоты — За Правду» — 47-летнюю Галину Немцеву.

«До 18 часов 30 июня кандидаты должны представить документы в Избирательную комиссию региона для их выдвижения», — отметили в избиркоме.

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