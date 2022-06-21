Томск, 21 июня 2022, 10:05 — REGNUM В Томской области 20 июня состоялось общее собрание регионального отделения «Партии пенсионеров за социальную справедливость». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального избиркома.
В мероприятии, как отмечается, приняли участие представители избирательной комиссии, а также управления Минюста России по области.
«По результатам Общего собрания принято решение выдвинуть кандидатом на должность губернатора Томской области Гринева Виктора Валентиновича«, — отметили в комиссии.
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