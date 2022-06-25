Вашингтон, 25 июня, 2022, 10:02 — ИА Регнум. В ходе протестов против отмены Верховным судом США федеральных гарантий по правам на аборты в Вашингтоне участники манифестаций сожгли американский государственный флаг. Видеозапись этого 25 июня опубликовал телеканал RT в своём телеграм-канале.

U.S. Marine Corps Флаг США

На выложенных в интернет кадрах запечатлено, как протестующие подкладывают к лежащему на асфальте горящему флагу США бумагу, а многочисленные корреспонденты и свидетели происходящего снимают это на видео и фотокамеры, а также на телефоны.

Отметим, накануне Верховный суд США постановил разрешить штатам страны самостоятельно выбирать, разрешить или запретить аборты, после чего по стране прокатилась серия протестов. В ходе них в Финиксе по протестующим стреляли слезоточивым газом прямо из окон Капитолия, а в Лос-Анджелесе между участниками протестных акций и правоохранителями произошли стычки.