Ташкент, , 09:55 — REGNUM Запретить смертную казнь предложили в Узбекистане. Данный пункт внесен в проект закона об изменениях и дополнениях в конституцию республики, опубликованный в парламентской газете «Народное слово» 25 июня.

Узбекистан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Ст. 24 конституции Узбекистана предусматривает, что право на жизнь является неотъемлемым правом каждого человека и охраняется законно. Смертная казнь как высшая мера наказания отменена в стране с 1 января 2008 г.

Ранее сообщалось, что в проект закона об изменениях и дополнениях в конституцию Узбекистана внесен пункт о продлении срока полномочий президента с 5 до 7 лет.

Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев анонсировал обновление конституции страны. Он считает, что документ необходимо «гармонизировать» с современными реалиями узбекского общества и сутью проводимых в стране реформ.

Читайте ранее в этом сюжете: Срок полномочий президента Узбекистана могут продлить до семи лет