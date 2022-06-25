Северобайкальский район, Бурятия, 25 июня, 2022, 09:55 — ИА Регнум. В Северобайкальском районе Бурятии правоохранители задержали браконьера со 170 кг незаконно выловленного омуля. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, на территории республики продолжается операция «Путина-2022».

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65-летний житель Нижнеангарска был задержан в устье реки Кичера. У него изъяли 732 особя омуля общей массой более 170 кг, более 100 метров рыболовных сетей и плавательные средства.

«Ущерб, причиненный противоправными действиями, составил более двух миллионов шестисот тысяч рублей, что расценивается как особо крупный», — добавили в ведомстве.

Как отмечается, мужчина ранее не раз привлекался к ответственности за браконьерство. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

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