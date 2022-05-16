Прибайкальский район, Бурятия, , 08:37 — REGNUM В Бурятии вынесен приговор бывшему государственному инспектору Ангаро-Байкальского территориального управления Росрыболовства, которого обвиняли в превышении полномочий и получении взяток. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Изъятая у браконьера рыба. Бурятия Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР

По данным следствия, в сентябре 2021 года правоохранители задержали на берегу Байкала местного жителя, выловившего 473 хвостов омуля, причинив государству ущерб на сумму свыше 3 млн рублей. Как выяснилось, обвиняемый активно помогал браконьеру в незаконном вылове.

Кроме того, с июля по сентябрь 2021 года он получил от местных жителей 185 тыс. рублей взятки за покровительство и помощь в беспрепятственной незаконной добычи рыбы.

После возбуждения уголовного дела мужчина полностью признал свою вину. Решением суда бывший госинспектор приговорён к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года 6 месяцев.

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