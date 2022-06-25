Ньон, Швейцария, 25 июня, 2022, 09:30 — ИА Регнум. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) временно запретил проводить матчи под своей эгидой на территории Приднестровской Молдавской Республики (ПМР). Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Приднестровье

«В соответствии с предыдущими решениями, принятыми исполнительным комитетом УЕФА в связи с ситуацией на Украине, было принято решение не проводить матчи турниров УЕФА в Приднестровье», — говорится в объявлении.

Тираспольскому клубу «Шериф» рекомендовано проводить последующие «домашние» матчи в рамках Лиги Европы на нейтральном стадионе. Там нужно будет играть, пока запрет не снимут.

Напомним, «Шерифу» предстоит сыграть в играх первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА с боснийским клубом «Зриньски». «Домашний» матч для тираспольской команды должен состояться 13 июля.