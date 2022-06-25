Тбилиси, , 08:21 — REGNUM Правящей партии «Грузинская мечта» и оппозиционным партиям необходимо вместе выстраивать диалог, чтобы снизить уровень поляризации в обществе. Об этом заявил на брифинге премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Ираклий Гарибашвили © ЕРА:JULIEN WARNAND

Он отметил, что в перечне требований, который Грузии предъявили для получения статуса кандидата на вхождение в Евросоюз, стало улучшение отношений между властями и оппозицией.

«Призываю оппозицию поставить интересы нашего народа выше всего и вместе исполнить первое условие — завершение деполяризации, что вызывает большую тревогу у наших партнёров», — сказал Гарибашвили.

Премьер-министр заявил, что часть ответственности за это лежит на правящей партии и правительстве, но другая часть — на оппозиции. Он уверен, что все остальные требования ЕС руководство страны выполнит самостоятельно, но снизить поляризацию без оппозиции не получится.

Напомним, ранее в Еврокомиссии рекомендовали Грузии для получения кандидатства в ЕС выполнить 12 условий. Властям поручили снизить «поляризацию» с оппозицией, провести «деолигархизацию» и ряд реформ. После такого заявления в оппозиции обвинили правительство в провале евроинтеграции. Гарибашвили в свою очередь обвинил оппозицию в тайных переговорах с Брюсселем, чтобы там не дали статус кандидата Грузии. Это якобы нужно для дестабилизации обстановки и переворота.

Читайте ранее в этом сюжете: В Грузии власть нужно отдать правительству национального согласия — депутат