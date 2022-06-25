Мехико, , 08:15 — REGNUM План по борьбе с инфляцией будет представлен президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором в ходе его встречи с главой Белого дома Джо Байденом в Вашингтоне. Об этом мексиканский лидер заявил 24 июня в ходе пресс-конференции.

Андрес Мануэль Лопес Обрадор Gob.mx

По его словам, программа будет касаться мер по снижению цен на продовольствие, топливо и другие основные потребительские товары. Обрадор должен посетить США во второй половине июля.

Президент добавил, что для противодействия инфляции в Мексике правительство подняло субсидии на бензин и дизельное топливо, а также увеличило производство продуктов питания и призвало компании не перекладывать повышение цен на потребителей.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июня глава Федеральный резервный банк американского города Кливленд Лоретта Местер объявила о том, что для снижения инфляции в США до 2% потребуется по меньшей мере два года.

Читайте также: В ФРС назвали минимальные сроки для снижения инфляции в США