Вашингтон, , 08:13 — REGNUM Протесты против запрета абортов закончились в Лос-Анджелесе (США) стычками с полицией, задержаны порядка 50 человек.

Флаг США

Демонстрации прошли и в Вашингтоне, Бостоне, Нью-Йорке, Сиэтле, Филадельфии и других крупных городах страны.

Ранее Верховный суд США отменил гарантированное право на аборт по всей стране. Теперь власти штатов вправе выбирать сами, запрещать или разрешать аборты. Первым о запрете абортов уже объявил Миссури. За ним могут последовать ещё более 20 штатов.