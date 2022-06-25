Вашингтон, , 07:56 — REGNUM Министерство обороны США заключило контракт на $12 млрд, связанный с обслуживанием систем межконтинентальных баллистических ракет, с оборонной корпорацией BAE Systems из Великобритании. Об этом 24 июня сообщает пресс-служба Пентагона.

Межконтинентальная баллистическая ракета Minuteman III в шахте

По информации ведомства, работы по контракту в основном будут проводиться на авиабазе Хилл (штат Юта). Их завершение планируется к концу 2040 года. Других деталей оборонного контракта не сообщается.

В тендере на заключение контракта, помимо BAE Systems, участвовали ещё четыре компании.

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