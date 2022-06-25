Гонконг, Китай, , 06:47 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в праздновании 25-летия возвращения под юрисдикцию Китая Гонконга, являвшегося британской колонией с 1841 года. Об этом 25 июня сообщает агентство Синьхуа.

Си Цзиньпин Elhorizonte.mx

Китайский лидер также примет участие в церемонии инаугурации новой гонконгской администрации, полномочия которой начнутся 1 июля. Именно 1 июля 1997 года бывший британский анклав, захваченный Великобританией в результате поражения Китая в Опиумных войнах, вернулся под юрисдикцию КНР по формуле «одна страна — две системы».

Ранее газета The Wall Street Journal высказала предположение, что поездка Си Цзиньпина в Гонконг может быть отменена из-за роста случаев заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июня Госсовет КНР утвердил состав правительства Гонконга, предложенный новым главой специального административного района Джоном Ли.

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