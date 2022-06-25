Тегеран, , 09:20 — REGNUM 24 июня заместитель министра энергетики Ирана по водным вопросам Мохаммад Джаванбахт заявил, что Афганистан должен быть привержен важному договору, подписанному между двумя странами почти полвека назад. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Флаги Афганистана (слева) и Ирана (справа) Https://www.irna.ir/

Иран получил только 4 миллиона кубометров из ежегодного права на воду в размере 820 млн кубометров в соответствии с Договором о водных ресурсах реки Гильменд 1973 года с начала текущего водного года.

Заместитель министра энергетики Ирана заявил, что афганская делегация, присутствовавшая на 25-м совещании комиссаров по водным ресурсам реки Гильменд в Тегеране 15−17 июня, была проинформирована об опасениях Ирана по вопросам прав на воду.

«Мы надеемся, что афганская делегация передаст четкий сигнал Ирана вышестоящим инстанциям о необходимости соблюдения договора 1973 года между двумя странами», — отметил он.

С момента взятия под контроль Кабула в августе 2021 года правительство талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пообещало выполнить условия соглашения о водоснабжении с Ираном и обратить вспять тенденцию, заданную предыдущей поддерживаемой США администрацией, которая не смогла выполнить обязательства по договору.

Однако новая администрация страны охарактеризовала засуху и технические неполадки как основной фактор дефицита поставок воды в последние месяцы.