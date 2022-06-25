Тегеран, , 10:18 — REGNUM 24 июня президент Ирана Ибрагим Раиси приветствовал инициативу председателя КНР Си Цзиньпина по обеспечению глобальной безопасности как успешный пример глобального подхода к решению коллективных проблем. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Сейед Ибрахим Раиси Mehr News Agency

В своем выступлении на саммите БРИКС+, который состоялся по видеосвязи, Раиси заявил, что недавно возникшие кризисы, такие как коронавирус, изменение климата, а также региональные и международные конфликты, удваивают необходимость взаимодействия между странами.

«С другой стороны, мы видим коллективный опыт и решительные интересы в рамках коллективных организаций и механизмов для преодоления проблем, которые способствуют реализации коллективных инициатив по развитию и защите глобального сообщества», — отметил Раиси.

Он также призвал к укреплению основ для оказания вклада независимых многосторонних организаций в обеспечение равенства в области развития глобального мира.

Президент далее сообщил, что противоречивые глобальные процессы, односторонность, националистические предпочтения и такие вызовы, как санкции и принудительные экономические меры, требуют создания новых структур помимо Организации Объединенных Наций.

Раиси заявил, что члены БРИКС с взаимодополняющими экономиками и культурным разнообразием могли бы взаимно удовлетворять свои потребности и обмениваться собственным опытом развития для достижения глобального процветания и мира.