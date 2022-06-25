Тегеран, 25 июня, 2022, 11:16 — ИА Регнум. 24 июня вице-президент Ирана по парламентским вопросам заявил, что участие президентаИбрагима Раиси в саммите БРИКС+ имеет большие экономические выгоды для Ирана, поскольку развивающиеся экономики в группе составляют половину населения мира. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Флаги БРИКС

Мохаммад Хоссейни заявил в твиттере, что президент ИРИ Ибрагим Раиси был приглашен председателем Китая принять участие в онлайн-саммите.

Он отметил, что Иран является единственной страной в Западной Азии, которая будет приглашена на этот саммит, причем само присутствие Исламской Республики на мероприятии должно повлечь за собой большие экономические выгоды для Ирана.

БРИКС — это аббревиатура, придуманная для обозначения группы крупнейших развивающихся экономик мира, а именно Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР.

Согласно данным IRNA, Россия и Китай в последнее время стали поддерживать возможное членство Ирана в этой группировке в качестве наблюдателя.