Вашингтон, , 05:43 — REGNUM Рост числа голодающих американцев — это уже непреходящая реальность, а не временная проблема для Соединённых Штатов. Такое заявление сделала обозреватель Аманда Литтл 24 июня в своё статье для агентства Bloomberg.

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Журналист указывает на ухудшение экономической ситуации и связанный с ней рост числа американцев, которым становится всё сложнее обеспечивать свои семьи едой. Литтл приводит данные, согласно которым в 2021 году, на фоне экономического спада из-за пандемии коронавируса, каждый шестой житель США обращался за помощью к продовольственным банкам. Всего в такие банки обратились 53 млн американцев, до пандемии таких граждан было около 40 млн.

Но сейчас, когда пандемия уже заметно идёт на спад, число голодающих жителей США всё равно растёт на фоне инфляции и роста цен на топливо и продукты. В частности, обозреватель отмечает, что цена на продукты выросла на 12% — это самый резкий рост с 1979 года.

Литтл отмечает, что ряд консервативных законодателей в Конгрессе США даже сейчас считают голод проблемой отдельно взятой семьи, ответственность за которую правительство не несёт и исправлять положение не обязано. И это несмотря на явные признаки глобальной экономической нестабильности, такие, как сбои в цепочках поставок, финансовая неустойчивость даже крупных корпораций, а также сокращение импорта зерна. Литтл поясняет, что все эти проблемы никуда не денутся в ближайшее время.

«Поиск немедленных и долгосрочных решений должен стать моральным императивом, который не ограничивается партийными рамками», — заключает журналист.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что США могут столкнуться с угрозой серьёзного дефицита продовольствия уже в ближайшие месяцы.

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