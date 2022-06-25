Кито, , 05:43 — REGNUM Вопрос о вынесении импичмента эквадорскому президенту Гильермо Лассо будет рассмотрен на сессии Национальной ассамблеи (парламента) Эквадора 25 июня. Об этом сообщили в пресс-службе законодательного органа.

Гильермо Лассо (сс) Equipo de Fotografía. Asamblea Nacional

Соответствующий запрос на имя спикера парламента Вирхилио Сакисела подала группа из 47 депутатов от фракции Unes (Союз надежды), которые связали свой призыв с проходящими в республике массовыми антиправительственными протестами.

Для запуска процедуры импичмента Национальной ассамблее требуются голоса 92 из 137 парламентариев.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня пресс-служба Гильермо Лассо объявила о том, что глава государства заболел COVID-19, и ближайшее время он «будет соблюдать все соответствующие медицинские протоколы».

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