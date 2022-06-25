Ростов-на-Дону, 25 июня, 2022, 03:51 — ИА Регнум. Более 1,6 млн жителей Донбасса и Украины пересекли границу России в Ростовской области с февраля текущего года. Об этом 24 июня заявил губернатор российского региона Василий Голубев в беседе с РИА Новости.

Александр Погожев ИА REGNUM Пункт временного размещения беженцев в пансионате «Звезда», хутор Рожок, Ростовская область

Глава Ростовской области уточнил, что начиная с 18 февраля, когда была объявлена масштабная эвакуация мирного населения из Донецкой и Луганской Народных Республик, с территорий, контролируемых ЛНР и ДНР в Россию въехали более миллиона человек. Ещё около 600 тыс. человек прибыли в Ростовскую область из территорий Украины.

По словам губернатора, число въезжающих ежедневно граждан колеблется в пределах от 12 до 20 тыс. человек. После прибытия в Ростовскую область, основная часть беженцев уезжает дальше, в другие регионы России. Есть и те, кто позднее возвращается возвращается обратно, на родину.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что российско-украинскую границу в Ростовской области за сутки пересекли более 20,5 тыс. мирных жителей Донбасса и Украины. В связи с наплывом беженцев в регионе с 19 февраля действует режим ЧП.