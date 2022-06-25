Женева, Швейцария, , 02:58 — REGNUM Число возможных случаев гепатита неизвестного происхождения у детей выросло в мире до 920. Об этом 25 июня сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в опубликованном пресс-релизе.

Вирус гепатита

Согласно данным ВОЗ, по состоянию на 22 июня текущего года о случаях тяжёлого острого гепатита неизвестной этиологии у детей сообщили 33 страны в пяти регионах ВОЗ. Из 920 зарегистрированных случаев 18 заболевших детей скончались, 45 детям понадобилась пересадка органов.

Из общего числа случаев 460 зарегистрировано в Европе, включая 267 случаев в Великобритании. На втором месте по числу заболевших гепатитом детей находится Америка, где выявлено 383 случая, из них 305 — в США.

На глобальном уровне ВОЗ оценивает риск как умеренный. Однако специалисты организации отмечают, что число случаев заболевания может быть недооценено, такая ситуация возникает в связи с «ограниченным характером программ усиленного наблюдения на местах».

Ранее ИА REGNUM сообщало о 70 случаях заражения острой формой гепатита, выявленных в Индонезии.

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