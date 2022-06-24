Яунде, 25 июня, 2022, 02:26 — ИА Регнум. Террористы из группировки «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) напали на военнослужащих камерунской армии в Крайнесеверном регионе Камеруна, сообщает Синьхуа со ссылкой на осведомленные источники.

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Сообщается, что бой произошел в окрестностях населенного пункта Килиари. По словам источников, вооруженные террористы напали на населенный пункт, однако встретили отпор со стороны военнослужащих, патрулировавших район. Одного из боевиков удалось ликвидировать. Тем не менее при столкновении погиб один военнослужащий армии Камеруна, еще двое получили ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июня вооруженные боевики напали на три деревни в горном районе Адамава в Камеруне. В результате нападения погибли семеро мирных жителей, еще трое получили ранения.