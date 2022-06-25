Вашингтон, 25 июня 2022, 08:31 — REGNUM Известный певец Giveon (Гивеон Дезманн Эванс) дополнил недавнюю песню Lost Me одноимённым видеоклипом. Об этом сообщил портал UPI.
Опубликованное видео представляет собой масштабную танцевальную постановку, сменяющуюся сценами общения артиста с его возлюбленной. Центральной темой самой композиции стало нежелание Giveon вступать в продолжительные любовные отношения с девушками.
Напомним, 24 июня 2022 года Giveon выпустил альбом Give or Take. Проект стал дебютной студийной пластинкой певца и включил в себя 15 треков.
Читайте ранее в этом сюжете: Рэпер Lil Nas X раскритиковал премию BET Awards в новом клипе