Вашингтон, 25 июня, 2022, 08:31 — ИА Регнум. Известный певец Giveon (Гивеон Дезманн Эванс) дополнил недавнюю песню Lost Me одноимённым видеоклипом. Об этом сообщил портал UPI.

Кадр из клипа Lost Me Giveon

Опубликованное видео представляет собой масштабную танцевальную постановку, сменяющуюся сценами общения артиста с его возлюбленной. Центральной темой самой композиции стало нежелание Giveon вступать в продолжительные любовные отношения с девушками.

Напомним, 24 июня 2022 года Giveon выпустил альбом Give or Take. Проект стал дебютной студийной пластинкой певца и включил в себя 15 треков.