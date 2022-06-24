Москва, , 23:15 — REGNUM Xbox расформировала своё российское подразделение и уволила всех его сотрудников. Об этом 24 июня сообщает портал GameMAG со ссылкой на собственные источники.

Xbox Series X

Инсайдеры отмечают, что с официальным заявлением по этому поводу компания может выступить 30 июня 2022 года. Ожидается, что ранее анонсированные локализации игр Microsoft всё же будут выпущены, но озвучивание новых проектов под большим вопросом.

Отмечается также, что поскольку российского подразделения Xbox больше не существует, то, вероятно, компания не будет продавать в нашей стране ни коды для приобретения игр, ни консоли. Как отметило издание, будущее продукции Microsoft в России, судя по всему, связано с серыми схемами импорта.

Напомним, в марте 2022 года компания объявила о «приостановке всех новых продаж продуктов и сервисов Microsoft в России». Глава IT-гиганта Брэд Смит пояснил в публикации, что решение было принято в связи с тем, что Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины.

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