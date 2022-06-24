Вашингтон, , 23:06 — REGNUM Запуск межпланетной автоматической станции Psyche («Психея») к одноименному астероиду, намеченная на 2022 год, не состоится, заявила 234 июня на конференции директор отдела планетарных наук NASA Лори Глейз.

Теории заговора и НАСА Цуканов М.В

По её словам, такое решение было принято из-за неготовности программного обеспечения экспедиции. Причиной отмены миссии стали проблемы в программном обеспечении системы управления, навигации и контроля аппарата.

«По результатам всестороннего анализа… специалисты проекта и Лаборатория реактивного движения (JPL NASA) определили, что Psyche не сможет быть запущена в рамках доступного стартового окна в 2022 году, которое доступно с 20 сентября по 11 октября», — заявила Глейз.

По её словам, сейчас изучается возможность осуществить запуск зонда Psyche к астероиду в 2023 или же в 2024 году.

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