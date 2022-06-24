София, , 23:08 — REGNUM И. о. премьер-министра Болгарии Кирил Петков 24 июня призвал премьер-министра Северной Македонии Димитара Ковачевски «быть смелее» и согласиться на предложение Франции, «которое откроет его стране двери в ЕС».

Кирилл Петков Mi.government.bg

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, Петков без обиняков предупредил Ковачевски, что такое решение может привести к тому, что он повторит его судьбу и его правительство получит вотум недоверия, однако, подчеркнул Петков, поддержка стабильности — менее значимая роль, чем способствовать прогрессу.

Напомним, парламент Болгарии 24 июня большинством голосов принял французское предложение.

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