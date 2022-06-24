Приштина, Сербия, 24 июня, 2022, 21:58 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Косово Джеляль Свечля 24 июня выступил перед собравшимися на выдаче дипломов выпускникам факультета общественной безопасности.

Facebook.com/Xhelal-Sveçla Джеляль Свечля

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик заявил, что на Украине не воюет ни один гражданин Косово, а противоположные высказывания являются «только российской пропагандой».

Напомним, в Косово юридически наказуемо участие в вооруженных конфликтах за границами края.