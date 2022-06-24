Рим, 24 июня, 2022, 21:45 — ИА Регнум. Более 37% граждан Италии считают вероятным расширение области боевых действий за границы Украины, таковы опубликованные 24 июня итоги опроса Termometro Politico.

Флаг Италии

В формулировке опроса в качестве потенциальных мест распространения конфликта были названы «страны Прибалтики, или Грузия или Финляндия».

18,5% респондентов полагают, что указанный сценарий возможен из-за «империалистических» планов России, 18,9% — что такие события могут стать следствием провокаций со стороны названных стран под руководством НАТО.