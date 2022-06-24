Нью-Йорк, США, , 20:29 — REGNUM Решение, принятое верховным судом США по ограничениям прав, связанных с абортами, не поможет решить проблему абортов как таковую, сообщил 24 июня официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Демонстрация за легализацию абортов. США. 1989

Стефан Дюжаррик «Согласно данным Фонда ООН в области народонаселения, 45% всех абортов в мире проводится в небезопасных условиях, что делает их главной угрозой здоровью матерей».

Представитель генсека ООН выразил позицию организации, согласно которой «сексуальные и репродуктивные права и здоровье являются основанием для гармоничной жизни на основе выбора».

По его словам, ограничение женщин в возможности сделать аборт не предотвратит попыток их совершить. Напротив, такие ограничения делают эту процедуру гораздо более опасной.

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