Нью-Йорк, США, 24 июня 2022, 20:29 — REGNUM Решение, принятое верховным судом США по ограничениям прав, связанных с абортами, не поможет решить проблему абортов как таковую, сообщил 24 июня официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Демонстрация за легализацию абортов. США. 1989
Демонстрация за легализацию абортов. США. 1989
«Согласно данным Фонда ООН в области народонаселения, 45% всех абортов в мире проводится в небезопасных условиях, что делает их главной угрозой здоровью матерей».
Стефан Дюжаррик

Представитель генсека ООН выразил позицию организации, согласно которой «сексуальные и репродуктивные права и здоровье являются основанием для гармоничной жизни на основе выбора».

По его словам, ограничение женщин в возможности сделать аборт не предотвратит попыток их совершить. Напротив, такие ограничения делают эту процедуру гораздо более опасной.

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