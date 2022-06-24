Анкара, , 20:27 — REGNUM Турецкий актёр Бурак Озчивит признался, что скоро станет отцом во второй раз. Об этом 24 июня пишет Elle Girl.

Бурак Озчивит Цитата из сериала «Королёк — птичка певчая»

«Мы очень взволнованы. Мы только что узнали. Мы счастливы», — поделился своими впечатлениями артист. Пол будущего ребёнка родители пока не сообщили.

ИА REGNUM напоминает, что Бурак Озчивит с 2017 года женат на своей коллеге Фахрие Эвджен. В 2019 году у пары родился сын.

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