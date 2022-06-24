Санкт-Петербург, 24 июня, 2022, 20:18 — ИА Регнум. На Дворцовой площади зазвучала музыка. Главную площадь Санкт-Петербурга раскачивает dj-сет перед началом городского праздника выпускников «Алые паруса». Танцуют пока не все, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Татьяна Титаева ИА REGNUM photo 2022-06-24 19-59-07

На 20:10 мск на Дворцовой заполнен лишь сектор перед главной сценой. Но через рамки металлоискателей уже стали пускать первых гостей праздника.

Сотрудники охраны и буфетов уже наготове. Сегодня они буду следить за безопасностью и аппетитом выпускников и их родителей.

Официально праздник начнется в 22 часа по московскому времени.