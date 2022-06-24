Минск, , 21:42 — REGNUM Исключение белорусских вузов из Болонского процесса не является проблемой для Белоруссии, республика переориентируемся на дружественные страны. Об этом заявил заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Петришенко.

Преподаватель в ВУЗе Felix Ling

По словам председателя белорусского правительства, Белоруссия и ранее «очень осмотрительно и взвешено» подходила к участию в Болонском процессе, оставляя приоритет за национальными интересами.

Петришенко заявил, что интерес к белорусским вузам у иностранных студентов растëт: в этом году в Белоруссии учатся более 30 тысяч иностранцев. В прошлом году их было 26 тысяч, а пять лет назад — около 20 тысяч.

Как сообщало ИА REGNUM, об исключении Белоруссии и России из Болонского процесса заговорили в начале июня. Достоверного подтверждения этому нет.