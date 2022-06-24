Гори, Грузия, 24 июня, 2022, 21:36 — ИА Регнум. В городе Гори образован региональный Союз русскоязыячных граждан «Спектр», сообщает 24 июня грузинский телеканал «Мтавари архи».

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия и Россия

Организация была создана по инициативе директора городской гимназии № 6.

Согласно заявлению Союза, его целью является укрепление всесторонних отношений между Грузией и Россией. Союз намерен способствовать интеграции русскоязычного населения региона в социально-экономическую жизнь Грузии путем изучения грузинского языка. Целью Союза также является установление доверия и взаимного уважения между гражданами, проведение гуманитарных и благотворительных акций.

В рамках тех же целей отмечается, что Союз будет поддерживать студентов русского сектора в более глубоком изучении русской культуры и помогать им продолжать учёбу в российских высших учебных заведениях в будущем. В проекте говорится, что планируется организация конференций, семинаров, образовательных курсов и лагерей.

Напомним, что после распада СССР численность русскоязычного населения Грузии уменьшилось в десятки раз.