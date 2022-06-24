Бишкек, , 19:06 — REGNUM Киргизские власти будут рады видеть больше инвесторов из тюркских стран. Об этом заявил президент Киргизии Садыр Жапаров на встрече с главами делегаций Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран, проходящей на побережье Иссык-Куля.

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Глава государства отметил, что учреждённая четырнадцать лет назад ТЮРКПА за годы своей деятельности стала важной платформой межпарламентского взаимодействия.

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«Новые отношения на тюркском пространстве должны стать образцом межгосударственных взаимоотношений нового времени», — сказал он.

Жапаров акцентировал внимание на важности применения новых подходов в решении проблем, преодолении вызовов и угроз нового времени.

«Мы должны обновлять имеющиеся программные документы и постоянно работать над их совершенствованием. В то же время нужно понимать, что сегодняшние глубинные преобразования в мире дают нам исторический шанс перестроить наши отношения и наполнить их новым содержанием», — подытожил президент Киргизии.

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