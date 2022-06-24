Благоевград, , 18:50 — REGNUM Правительство Болгарии объявило тендер на строительство современного тюремного комплекса. Об этом 24 июня сообщает БНР.

Николай Ярошенко. В пересыльной тюрьме. Около 1876

Согласно официальной информации, соответствующие корпуса должны быть возведены в районе населенного пункта Самораново в Благоевградской области на юго-западе страны.

Общая площадь строящегося объекта составит 152 тыс. кв. м. По предварительному плану, в указанный комплекс войдут тюремные здания с 200 двухместными камерами, а также медпункт, спорткомплекс, пищеблок и библиотека.

«Новая тюремная структура будет соответствовать самым современным европейским требованиям», – заявил мэр Самораново Райко Цветков.

При этом окончательный срок создания указанной тюрьмы — декабрь 2024-го года, из чего независимые эксперты сделали вывод о возможности переноса даты сдачи объекта.

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