Бухарест, 24 июня, 2022, 17:50 — ИА Регнум. Руководство мэрии столицы Румынии объявило о проведении конкурса на замещение сразу шести вакантных должностей в сфере градостроительства и планирования. Об этом 24 июня сообщает румынская газета Jurnalul.

Каменев Анатолий Иванович. Чиновник (фрагмент)

Согласно официальной информации, соответствующие претенденты должны иметь высшее инженерное или экономическое образование, работать в системе государственной администрации не менее семи лет и предоставить на рассмотрение специальной экзаменационной комиссии характеристики от «известных румынских политических деятелей».

«Привлечение профессионалов в этой области необходимо как с точки зрения защиты и сохранения городского наследия, так и с точки зрения гармоничного развития города», – заявил мэр Бухареста Никушор Дан.

Этот конкурс является первым масштабным организационным мероприятием в столичной администрации со времен коммунистического лидера Румынии Николае Чаушеску.