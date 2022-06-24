Вашингтон, , 17:42 — REGNUM Постановление о правах на аборт в США вынесено 24 июня верховным судом страны. Судебный вердикт опубликован.

Верховный суд США

Решением суда отменено постановление от 1973 года. Теперь права женщин, решивших сделать аборт, не гарантированы.

Напомним, постановление от 1973 года делало на федеральном уровне аборты законными: отдельные штаты, пока оно действовало, не имели права запрещать женщине аборт.

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