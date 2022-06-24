Вашингтон, , 17:55 — REGNUM Студия Lionsgate опубликовала трейлер исторической драмы «Белая птица: История чуда». Об этом сообщил портал Film.ru 24 июня.

Фильм «Белая птица: История чуда» режиссёра Марка Форстера Кадр из трейлера

В ролике показывают парня с еврейскими корнями по имени Джулиан (Брайс Гейсар), который слушает рассказ своей бабушки (Хелен Миррен) о её детстве в период немецкой оккупации. Режиссёром картины выступит Марк Форстер («Волшебная страна»).

Напомним, «Белая птица: История чуда» является адаптацией одноимённого романа Р. Дж. Паласио. Релиз фильма в США намечен на 14 октября 2022 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Джеффри Дин Морган может сыграть в четвертом сезоне «Пацанов»