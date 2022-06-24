Белгород, 24 июня, 2022, 17:32 — ИА Регнум. Снаряды времён Великой Отечественной войны обнаружены во время земляные работ в Белгородской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 июня в пресс-службе регионального управления МЧС.

https://31.mchs.gov.ru Артиллерийские снаряды времён Великой Отечественной войны

Возле посёлка Северный в поле во время рытья траншеи под водопровод тракторист наткнулся на 18 артиллерийских снарядов и один реактивный снаряд РС-8. В посёлке Батрацкая Дача местный житель во время уборки территории возле дома обнаружил 76 мм артиллерийский снаряд.

Все боеприпасы изъяты взрывотехнической группой и ликвидированы на специальном полигоне.