Леверкузен, Германия, , 17:02 — REGNUM 24 июня леверкузенский «Байер-04» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с 19-летним атакующим полузащитником сборной Германии Флорианом Виртцем. Новое соглашение рассчитано до конца сезона 2026/27.

В прошедшем сезоне Флориан Виртц из-за травмы, полученной 13 марта в матче с «Кельном», принял участие лишь в 24-х матчах немецкой Бундеслиги 2021/22, в которых отметился семью забитыми мячами и десятью результативными передачами. В рамках Лиги Европы УЕФА на счету немца 7 (3+4) очков по системе гол+пас.

Флориан Виртц выступает за «Байер-04» с 31 января 2020 года после перехода из «Кельна» за 200 тысяч евро. На данный момент трансферная стоимость немецкого полузащитника, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 70 миллионов евро.