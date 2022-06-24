Порту-Алегри, Бразилия, 24 июня, 2022, 16:27 — ИА Регнум. Десять человек погибли и еще один пропал без вести в результате пожара в реабилитационном центре для наркозависимых в южном бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул. Об этом пишет агентство EFE со ссылкой на официальное заявление местных властей.

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Отмечается, что пожар вспыхнул вечером 23 июня.

Власти заявили, что огонь практически уничтожил Центр лечения и поддержки наркозависимых, расположенный в муниципалитете Каразиньо.