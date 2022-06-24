Москва, 24 июня 2022, 16:33 — REGNUM Известный актёр Сергей Бурунов рассказал о том, что нужно делать, чтобы «быть русским». Об этом сообщил портал NVL 24 июня.
«Уважать свою Родину, любить её, помнить своих предков, своих дедов, мразью не быть», — объясняет артист. Стоит отметить, что сам Бурунов неоднократно публично заявлял о своём патриотизме.
Как ранее сообщило ИА REGNUM, Сергей Бурунов рассказал о том, как озвучивал Леонардо Ди Каприо в кино. По словам артиста, озвучивание персонажа Ди Каприо в «Волке с Уолл-стрит» стало для него одной из самых сложных работ.
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