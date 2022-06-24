Москва, , 16:33 — REGNUM Известный актёр Сергей Бурунов рассказал о том, что нужно делать, чтобы «быть русским». Об этом сообщил портал NVL 24 июня.

Сергей Бурунов Кадр из интервью для Надежды Стрелец

«Уважать свою Родину, любить её, помнить своих предков, своих дедов, мразью не быть», — объясняет артист. Стоит отметить, что сам Бурунов неоднократно публично заявлял о своём патриотизме.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Сергей Бурунов рассказал о том, как озвучивал Леонардо Ди Каприо в кино. По словам артиста, озвучивание персонажа Ди Каприо в «Волке с Уолл-стрит» стало для него одной из самых сложных работ.

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